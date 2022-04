Tras caso de Debanhi, reportan otra joven desaparecida en Nuevo León, México

“Aquí encerrado no se acuerdan de mí, se les olvida mi caso, yo no quiero que se les olvide, prefiero que digan ahí va el señor otra vez, ahí va otra vez en la calle”, dijo el acongojado padre.

Según se conoció, las autoridades mexicanas ho han realizado ninguna búsqueda, pues manejan que la joven, quien es madre de una pequeña de 3 años, se fue voluntariamente de su casa.

“Los agentes me dijeron: ‘Usted espérese en su casa, porque ahí va a llegar el grupo de búsqueda para ponerse de acuerdo y montar la estrategia’. Y yo pensé: ‘Qué bueno, en nada mi hija está aquí otra vez”.

Sin embargo, el progenitor lamentó que no ha tenido ninguna respuesta. “Yo pensé que no hizo efecto mi denuncia o que se les olvidó, así que volví a llamar y me dijeron que siguiera en mi casa, que me fuera a trabajar, que yo ya había puesto la denuncia, que esperara. Y yo esperé, pero pasó toda una semana y ni el grupo venía, ni mi hija regresaba”.

Fue entonces que su padre en compañía de sus demás familiares y amigos de la joven decidieron entregar volantes de la fotografía de Yolanda Martínez para tener información sobre su paradero.

+: “No estaba en sus cinco sentidos”: taxista de Debanhi rompe el silencio