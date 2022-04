“No estaba en sus cinco sentidos”: taxista de Debanhi rompe el silencio

Juan David Cuellar dijo ser conductor de taxi que funciona a través de una aplicación, vía por la cual lo contactaron las jóvenes para llevarlas al lugar donde sería la fiesta.

“Una de ellas me pidió mi número para contactarme después, yo les comento que sí, siempre y cuando yo anduviera cerca del lugar donde fue la fiesta. Alrededor de las 4 de la mañana me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dice que si puedo pasar por ellas y le digo que sí, que tardo de 10 a 15 minutos en pasar por ellas... llego por ellas pero nada más suben a Debanhi. Se sube o la suben, como se sube en la parte de atrás, la verdad no vi, solo escuché un portazo. Debanhi me dice que avance, mientras las amigas por un lado me están hablando”, comenzó relatando.

“Cuando empiezo mi recorrido Debanhi me dice que me espere, yo me espero y a un lado pasan las amigas junto con otros chavos que estaban ahí en la fiesta”, agregó.

El presentador de noticias le preguntó la razón por la cual las amigas iban en un carro y a ella la mandaron en taxi, ante lo que él responde: “Lo único que me comentó Debanhi fue que eran malas amigas porque no la habían querido llevar. No especificó a dónde, solo me dijo así y comenzó a llorar. Después de eso me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se viene a sentar hacia la parte de adelante”.

“Yo le decía que no se preocupara y que yo la llevaba a su casa, al momento en que le pedí la dirección ella no me quiso dar la referencia de su domicilio. Yo lo que hice fue marcarle a las amigas y ellas me pasaron por WhatsApp la dirección. Simplemente se volteaba o se hacía como que estaba enojada”, continuó.

El ruletero dijo que todo ese tiempo estuvieron detenidos en la carretera hasta que él avanzó, pero ella le dijo que la dejara en el lugar donde estaban.

“Yo le dije: ‘es un monte, no te puedo dejar aquí, si quieres te dejo en la fiesta donde te recogí’”, habría contestado él. “Ya después me dice que no, que no la deje ahí, que la deje en otra fiesta que estaba al lado de esa quinta. Al momento que llegamos a la puerta de esa fiesta me dice que no, que no se va a bajar. Se ríe, se voltea y me dice que no, entonces yo le dije que la llevo a su casa, le seguí insistiendo y le comenté si esa que me habían pasado sus amigas era su dirección, realmente no vio mucho el celular y me dice: ‘Sí’. Yo avancé y al llegar a la carretera de Laredo me dice que me detenga, yo pensé que iba a vomitar, en ningún momento creí que se iba a bajar, pero cuando lo hace, yo tomo las fotografías, le hablé a sus amigas (para decirles) de que se bajó e incluso a un compañero de trabajo para decirle: ‘oye, me está pasando esto’. Incluso duré unos tres minutos ahí para ver si se regresaba o arrepentía y ella nunca volteó entonces lo que hice fue seguir”, contó David.

“Yo siempre traté de ayudarla, pero la chava no estaba en sus cinco sentidos”, consideró; el presentador le consultó: “¿Por qué lo dices?” y este respondió: “Por las palabras, no hilaba las oraciones, no estaba en sus cinco sentidos , incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que nunca habíamos hablado. Yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo y ella me decía otras cosas, hablaba de una verdad y yo no sé de qué verdad”, aseguró.

Juan David dice que se encuentra colaborando con la Fiscalía, por lo que les proporcionó su teléfono celular desde el inicio de las investigaciones, pero cuando se enteró que de que Debanhi estaba desaparecida, se encargó de respaldar los mensajes, audios y las fotos por si lo querían involucrar.