Vuelos de EEUU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del 'Mencho'

El Aeropuerto de Puerto Vallarta (PVR) en Jalisco, estado donde el Ejército mexicano mató el domingo al 'Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mostró este lunes vuelos cancelados de las estadounidenses United, Delta, Sun Country, Alaska Airlines, y Southwest, y las canadienses Westjet y Air Canada.

Entre las ciudades impactadas en Estados Unidos estaban Houston, Mineápolis, Los Ángeles, Denver, San Diego, Detroit, Atlanta, Santa Ana, San José, Nueva York y Phoenix, además de las canadienses Edmonton, Saskatoon, Toronto, Kelowna, Vancouver, Winnipeg y Regina.

"La situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa, y las autoridades locales han emitido órdenes para resguardarse. Los vuelos de Air Canada hacia y desde PVR estarán cancelados", indicó la empresa canadiense en sus redes sociales.

En contraste, los vuelos de American Airlines permanecían conforme a lo planeado, mientras que en Guadalajara, la capital de Jalisco, persistían las operaciones desde Atlanta, Houston, Phoenix, Fort Worth, Las Vegas, San José, Denver, Anchorage y Los Ángeles, con solo Salt Lake City cancelado desde Estados Unidos.

Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que inteligencia recibió de Estados Unidos, abatió en un operativo en Tapalpa, en Jalisco, al 'Mencho', el narcotraficante más buscado en México y líder del CNJG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.

En reacción, criminales desatan una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados en México, lo que provocó la muerte de 25 militares, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los criminales realizaron 85 bloqueos en carreteras federales, además de quemaduras de vehículos, ataques a gasolinas, negocios e instituciones bancarias.

Turistas atrapados en hoteles y condominios mostraron imágenes de humo y ataques en Puerto Vallarta, que el año pasado recibió un récord de 6,26 millones de turistas, un tercio de ellos internacionales, en su mayoría estadounidenses y canadienses, quienes gustan de viajar ahí durante el invierno.