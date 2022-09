Víctimas de tortura cuentan el infierno vivido en Ucrania

Y aún así, tiene dudas. Tampoco este es el lugar que busca.

Registra los armarios, destrozados, entre carteles ucranianos con el símbolo “Z” de las tropas rusas estampado, y entonces se da cuenta: todo ocurría en el despacho de al lado. Ahí era donde le daban palizas, patadas y lo sometían a descargas eléctricas.

Le dieron una patada en la entrepierna tan fuerte que, del salto que dio, sus captores tuvieron que protegerle la cabeza para que no se la golpeara contra el suelo y así poder mantenerlo consciente durante el interrogatorio, recuerda Oleksander.

“Estaba aquí, así, y ellos empezaron a darme puntapiés por todas partes”, explica, con las manos detrás de la cabeza, acachándose y retorciéndose.

“Les dije que no me golpearan porque tengo una hernia, pero luego me bajaron el pantalón”, cuenta. “Lo llamaban ‘terapia de electrochoque’ cuando me electrocutaban”.

“Me daba la impresión de que me estaban echando metal fundido por el cuerpo”.

Oleksander estuvo cinco días detenido en la estación de la pequeña ciudad de Kozacha Lopan, donde ha vivido toda su vida, y luego lo trasladaron a una prisión de Goptivka.

El 17 de abril lo dejaron irse, probablemente -piensa él- porque necesitaban espacio para encerrar a más prisioneros de guerra ucranianos.

Kozacha Lopan fue una de las primeras localidades en caer en manos de la fuerzas rusas tras el comienzo de la invasión, en febrero.

En cuanto el ejército ucraniano la liberó, en septiembre, en el marco de una contraofensiva, Oleksander contactó con la policía ucraniana.

