Víctima de apuñalamiento en Times Square era la vicepresidenta de Bank of America

Nueva York, Estados Unidos.-La mujer que murió el pasado lunes en Nueva York tras ser apuñalada en un acto aleatorio en la turística zona de Times Square fue identificada como Erin Piacenti y trabajaba para Bank of America, confirmó la institución bancaria. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos", indicó el banco en un comunicado enviado a EFE. "Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus seres queridos", agrega la nota.

Erin Piacenti, de 32 años, ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en el banco en Nueva York y fue apuñalada en el abdomen por Pamela Cisneros, muriendo poco después en un hospital de la ciudad. Piacenti residía en Nueva Jersey y el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, según medios. Cisneros, con historial de problemas mentales según las autoridades, apuñaló también a un hombre de 68 años que se recupera de las heridas y que aún no ha sido identificado.