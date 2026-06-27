Venezuela vive horas cruciales para el rescate de víctimas, a casi 72 horas del terremoto

Caracas, Venezuela.- Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de hoy que la prioridad del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad es el rescate de las personas que han quedado atrapadas. El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, compartió en su cuenta de Telegram un video de maquinarias trasladándose a La Guaira, donde habitantes han pedido ayuda desde el viernes y han reconocido que han usado herramientas propias para buscar personas entre los escombros. "Gigantesca cantidad de maquinaria pesada sigue llegando a La Guaira para salvar vidas", escribió el ministro en el mensaje que acompaña el video.

En Caracas, Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, uno de los más afectados de la ciudad, indicó que en uno de los edificios de la zona, el Don Pepe ya no hay personas con vida. "Quiero decirle con total claridad y sinceridad que en el edificio Don Pepe ya se hicieron todos los estudios. El comandante de los bomberos certificó que en el edificio Don Pepe lamentablemente ya no hay personas con vida", dijo en un video publicado en Instagram. En cuanto a otro edificio de la zona más afectada, el Petunia, detalló que rescatistas mexicanos y argentinos ingresaron "a todos los lugares que pudieron" y explicaron que las placas de la estructura son pesadas. "Vamos a hacer todo lo posible por rescatar a personas con vida. Pero es complejo. Ellos mismos (los rescatistas) han reconocido que es un trabajo complejo", añadió Duque. Desde Los Palos Grandes, en Caracas, Héctor Méndez, rescatista de México, declaró al canal estatal Venezolana de Televisión que está por tercera vez en Venezuela y que él y su equipo trabajan en el lugar desde la noche del viernes.