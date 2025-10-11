Venezuela felicita a Kim Jong-Un por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores

Caracas, Venezuela.- El gobierno de Venezuela felicitó este sábado al líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, a la vez que expresó su disposición a "continuar fortaleciendo los lazos de hermandad y colaboración" bilaterales.
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano dijo unirse "al júbilo del pueblo coreano, que celebra ocho décadas de firmeza revolucionaria, dignidad nacional y defensa inquebrantable de su soberanía, bajo los principios de independencia y justicia social que le han inspirado y le han permitido la construcción de un modelo político y social propio".
"Ambas naciones hemos tejido, a lo largo de los años, una relación de amistad sólida, respeto mutuo y cooperación solidaria, basada en ideales compartidos de independencia, paz y justicia", aseguró.
En ese sentido, la Administración de Nicolás Maduro reiteró "su voluntad de continuar fortaleciendo" la relación, en favor del bienestar de los "pueblos y la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar".
Caracas aseguró en el texto que una delegación venezolana estuvo presente en los actos de conmemoración en Corea del Norte.
Durante un evento multitudinario en Pionyang, Kim se comprometió a convertir a su país en "una tierra más próspera y hermosa, y en el mejor paraíso socialista del mundo, con el convencimiento", dijo, de que "la gente apoya" a su partido.
El líder norcoreano resaltó la "presión constante" y las "amenazas de agresión por parte de fuerzas externas" a las que hizo frente el partido desde su formación, según la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.
Kim estuvo rodeado en el acto de la cúpula gubernamental y de dignatarios extranjeros, entre ellos el primer ministro chino, Li Qiang, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev.