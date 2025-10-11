María Corina Machado en la lista de las 20 mujeres ganadoras del premio Nobel de la Paz

Shirin Ebadi fue la primera mujer del Islam en ganar un premio Nobel de la Paz. Tras el ascenso del Ayatolá Jomeini en la revolución iraní en 1979, Ebadi se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres y lo niños, y exigía un Estado laico en Irán. Sus posiciones la llevaron a ser encarcelada en el año 2000. En 2003 fue galardonada "por sus esfuerzos en favor de la democracia y los derechos humanos. Se ha centrado especialmente en la lucha por los derechos de las mujeres y los niños".