María Corina Machado en la lista de las 20 mujeres ganadoras del premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se unió a la lista histórica de las mujeres galardonadas al premio Nobel de la Paz. Conozca a todas las ganadoras a continuación.
La primera mujer en llevarse el Nobel de la Paz fue la austra-húngara Bertha von Suttner. Fundó la Sociedad Austriaca por la Paz en 1891 y con su novela "Depongan las armas"Depongan las armas" se le condecoró "por su audacia al oponerse a los horrores de la guerra”.
La segunda mujer en ganar el premio Nobel de la Paz fue la líder feminista y activista social estadounidense Janes Addams. Fundó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 1915 y trabajó durante muchos años para lograr que las grandes potencias se desarmaran y firmaran acuerdos de paz. Se le dio el premio en 1931 "por su esfuerzo constante por reavivar el ideal de la paz y reavivar el espíritu de paz en su nación y en toda la humanidad”.
En 1946 el premio fue para la historiadora y socióloga estadounidense Emily Greene Balch, quien colaboró con Jane Addams en hacer un llamado a frenar las guerras. Sus posturas la hicieron ver como una "radical" para el gobierno estadounidense. Fue condecorada “por su trabajo de toda la vida por la causa de la paz”.
Betty Williams y Mairead Corrigan, originarias de Irlanda del Norte, fueron las galardonadas en 1976. Ambas hicieron una gran labor en su país a través de la Comunidad de Personas por la Paz con el objetivo de frenar el conflicto violento entre católicos y protestantes.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la madre Teresa de Calcuta, ganó el Nobel de la Paz en 1979. La Madre Teresa y sus ayudantes construyeron hogares para huérfanos, asilos para leprosos y hospicios para enfermos terminales. En ese sentido, fue condecorada “por su labor de ayuda a la humanidad que sufre”.
La exdiplomática, exministra de gabinete y escritora sueca, Alva Myrdal, en 1982 fue la galardonada "por su labor en favor del desarme y las zonas libres de armas nucleares”. También fue defensora de los derechos de las mujeres y laboró en la Unesco.
Aung San Suu Kyi, originaria de Myanmar (Birmania), fue una de las fundadoras del Liga Nacional para la Democracia (LND). Se opuso férreamente al gobierno militar, pero le dictaron arresto domiciliario en las elecciones de 1990, pasando 15 años bajo esta medida hasta su liberación en 2010. Se le dio el Nobel de la Paz en 1991 "por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos”.
Rigoberta Menchú Tum fue la primera mujer de América Latina en ganara un Nobel de la Paz, especificamente en 1992. Originaria de Guatemala, creció en un ambiente violento, siendo su familia asesinada por el ejército y teniendo que huir a México. Aún así, eso no impidió en ser una voz defensora de los derechos de los pueblos indígenas, siendo incluso ONU para los pueblos indígenas del mundo. Fue condecorada “por su lucha por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
La estadounidense Jody Williams llegó a El Salvador en la década de los 80, en la que el país estaba quebrantado por la guerra civil y en el que las minas terrestres mataban y dejaban terribles lesiones a los civiles. Lanzó una campaña internacional contra estos artefactos la cual tuvo gran eco para que en 1999 se prohibiera la comercialización de estas minas, motivo por el que ganó el Nobel de la Paz en 1997.
Shirin Ebadi fue la primera mujer del Islam en ganar un premio Nobel de la Paz. Tras el ascenso del Ayatolá Jomeini en la revolución iraní en 1979, Ebadi se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres y lo niños, y exigía un Estado laico en Irán. Sus posiciones la llevaron a ser encarcelada en el año 2000. En 2003 fue galardonada "por sus esfuerzos en favor de la democracia y los derechos humanos. Se ha centrado especialmente en la lucha por los derechos de las mujeres y los niños".
Wangari Maathai fue la primera mujer africana que ganó el Nobel de la Paz en el año 2004. Originaria de Kenia, fue una activista a favor de la democracia en contra el régimen de Daniel Arap Moi. En 1977, inició un movimiento popular para contrarrestar la deforestación que ponía en peligro la subsistencia agrícola. A su movimiento se sumaron muchas mujeres para plantar árboles y para 2004, se le reconoció "por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz".
En 2011, Ellen Johnson Sirleaf, primera presidenta mujer de Liberia, ganó el premio Nobel de la Paz. Fortaleció los derechos de las mujeres y amplió la libertad de expresión, convirtiéndose en una referente de África. Johnson Sirleaf ganó el premio "por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y por el derecho de las mujeres a participar plenamente en el trabajo de consolidación de la paz".
En 2011 también hubo otra liberiana ganadora del premio Nobel de la Paz: Leymah Gbowee. Durante la guerra civil en 1990, se formó en terapia de trauma para atender a niños soldados traumatizados. En 2002, organizó el movimiento de base Mujeres de Liberia Acción Masiva por la Paz, que celebró reuniones en las que mujeres cristianas y musulmanas reflejaron un mensaje de paz. Fue ganadora de la condecoración “por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y por su derecho a participar plenamente en la labor de consolidación de la paz”.
El mismo 2011 tuvo otra ganadora del premio Nobel de la Paz, uniéndose a la lista la periodista yemení Tawakkol Karman. Encabezó protestas contra el régimen de Saleh, clamando por libertad y democracia. Fue fundadora de Mujeres Periodistas sin Cadenas y fue encarcelada por su activismo. También se le reconoce por sus esfuerzos para promover la reconciliación entre los musulmanes chiitas y sunitas, y entre el islam y otras religiones.
En 2014 la paquistaní Malala Yousafzai ganó el premio Nobel de la Paz "por su lucha contra la opresión de niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación”. Documentó diariamente la represión cometida por los talibanes, quienes amenazaron su vida y en 2012 le dispararon a Yousafzai en su cabeza cuando iba en un autobús escolar, escenario que la obligó a exiliarse en Inglaterra.
Nadia Murad, originaria de Irak, ganó el premio Nobel de la Paz en 2018 “por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y de conflicto armado”. Fue víctima de secuestro y abuso sexual por parte del Estado Islámico. siendo además amenazada con ser asesinada si no se convertía al Islam (ella era yazidí). En 2015 escapó de Irak y llegó a Alemania, donde decidió hacer eco de su experiencia para para que sus abusadores respondieran por sus crímenes y visibilizar lo que muchas jóvenes sufren en Irak.
En 2018 el premio Nobel de la Paz fue para la periodista filipina María Ressa, quien fue corresponsal para la cadena CNN en 1995 para dar cobertura al terrorismo en el sudeste de Asia. En 2012 cofundó el medio digital Rappler, desde donde con su periodismo de investigación exponía el autoritarismo del régimen del presidente Rodrigo Duterte.
Narges Mohammadi, originaria de Irán, ganó el premio Nobel de la Paz en 2023 "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos". Fue arrestada 13 veces y condenada a 31 años de prisión y a 154 latigazos por su activismo a favor de activistas encarcelados, pronunciarse contra la pena de muerte y criticar el uso de la tortura y la violencia sexualizada.
María Corina Machado se llevó el Nobel de la Paz de este año "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Machado ha sido la líder opositora más visible de los últimos años contra el régimen de Nicolás Maduro, abogando por el fin del chavismo para que exista libertad y democracia en Venezuela.