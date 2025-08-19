USCIS advierte a migrantes con antecedentes penales que solicitan asilo: "Es una tontería"

Washington, Estados Unidos.-A través de sus redes sociales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) envió una advertencia a los migrantes que tengan antecedentes penales y soliciten asilo en el país norteamericano.
"Solicitar asilo cuando se tienen antecedentes penales es una tontería", aseguró el USCIS en una publicación en sus redes sociales oficiales.
En el post, se adjuntaron algunos ejemplos de los casos de dos extranjeros expulsados recientemente del país tras haber solicitado este beneficio migratorio.
Estas personas tenían condenas previas por agresión, recepción de propiedad robada y daños a la propiedad y al momento de realizar la solicitud fue detectado por el USCIS.
Al solicitar asilo en Estados Unidos, uno de los principales requisitos es no tener antecedentes penales, pues esto no lo hace apto.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos?
1. Debes encontrarte dentro del territorio estadounidense o en un puerto de entrada (aeropuerto, frontera terrestre o marítima).
2. Se debe presentar la petición de asilo dentro de los 12 meses posteriores a tu última entrada al país. Existen excepciones si puedes demostrar “cambios en las circunstancias” (por ejemplo, un cambio en la situación de tu país) o “circunstancias extraordinarias” (como enfermedad grave) que justifiquen la demora.
3. Debes demostrar que temes regresar a tu país porque podrías sufrir persecución por motivos de:
-Raza
-Religión
-Nacionalidad
-Opinión política
4. Pertenencia a un grupo social particular (por ejemplo, víctimas de violencia de género, orientación sexual, etnia, etc.).
5. Tu historia debe ser coherente y, de ser posible, respaldada con pruebas (documentos, informes, declaraciones, etc.).
6. No tener prohibiciones de elegibilidad
-No podrás recibir asilo si:
-Participaste en persecución contra otros.
-Representas un peligro para la seguridad de EE. UU.
-Fuiste condenado por un delito grave.
-Ya fuiste reasentado en un tercer país seguro antes de llegar a EE. UU.