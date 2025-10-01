  1. Inicio
  2. · Mundo

Unos 25 muertos tras derrumbe de iglesia en Etiopía: niños y ancianos entre las víctimas

Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles cuando una iglesia en construcción colapsó en la ciudad de Arerti

  • 01 de octubre de 2025 a las 18:28
Unos 25 muertos tras derrumbe de iglesia en Etiopía: niños y ancianos entre las víctimas

Niños y ancianos entre los muertos por derrumbe de iglesia en el norte de Etiopía.

 Foto: Cortesía-redes sociales

Adís Adeba.- Al menos 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas este miércoles tras el derrumbe parcial de una iglesia en construcción en la región etíope de Amhara (norte), informaron a EFE autoridades sanitarias locales.

“Hasta el momento hemos confirmado 25 fallecidos y más de un centenar de heridos”, dijo a EFE por teléfono Gota Tesfaye, director del Hospital de Primaria de la ciudad Arerti, quien precisó que entre las víctimas figuran niños y ancianos.

El accidente se produjo hacia las 02:45 hora local (23:45 GMT del martes), cuando numerosos fieles subieron a un andamio de la iglesia Menjar Shenkora Arerti Mariam en esa urbe, situada a unos 130 kilómetros al este de la capital del país, Adís Abeba, para participar en la festividad anual de Santa María.

“No sé si sigue vivo o ya está muerto": Angustia tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Sin embargo, el peso acumulado provocó el derrumbe de la estructura.

Quince personas con heridas graves fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Adama, en la región central de Oromía, y Adís Abeba para recibir atención especializada, mientras que el hospital local pidió ayuda a la Cruz Roja para atender a los heridos.

El alcalde de Arerti, Teshale Tilahun, advirtió a EFE por teléfono de que el número de víctimas mortales podría aumentar. “La cifra podría llegar a 30. Es una pérdida trágica para la comunidad”, aseveró.

Imágenes difundidas en las redes sociales de la administración local muestran la sección colapsada del templo cubierta de escombros, mientras residentes y seres queridos de las víctimas se congregaron en el lugar.

Los derrumbes de puentes más letales en los últimos 20 años

Los derrumbes de infraestructuras son frecuentes en Etiopía. En 2024, un edificio residencial se desplomó en Adís Abeba, causando siete muertos.

En 2022, otro colapso en Merkato, uno de los mercados abiertos más grandes de África y ubicado en la capital, causando al menos seis muertos y siete heridos.

Según un estudio publicado el pasado año por la revista académica ‘African Journal of Science, Technology, Innovation and Development’, algunos proyectos de construcción etíopes fracasan por condiciones socioeconómicas desfavorables, incompetencia entre contratistas, burocracia, escasez de mano de obra calificada, costos elevados de los materiales y problemas en la productividad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias