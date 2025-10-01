“No sé si sigue vivo o ya está muerto": Angustia tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Baim, también de 15 años, es uno de los fallecidos por el derrumbe y fue enterrado la víspera en la isla de Madura, ubicada frente a la costa de Surabaya, según pudo saber EFE a través de Kartika Apriliani, vecina de la familia."No puedo comer. No dejo de pensar en mi hijo. No sé si sigue vivo o ya está muerto", lamenta Susi, que seguirá durmiendo en una pequeña mezquita cercana al internado hasta tener noticias de Reza. EFE