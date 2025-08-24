Tumba de Hugo Chávez albergó registro de milicianos de Maduro

Caracas, Venezuela.- El Cuartel de la Montaña, que alberga en Caracas la tumba del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), acogió este domingo la segunda jornada de registro de milicianos convocada por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la tensión con EE.UU. ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe.

Por segundo día consecutivo, distintas personas se acercaron hasta esa instalación ubicada en la barriada 23 de Enero, en respuesta al llamado de Maduro a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo integrado por civiles voluntarios que ha sido incorporado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En la entrada del cuartel, desde donde Chávez dirigió su intento de golpe de Estado en 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el general de brigada Lansford Castillo dijo a EFE sentirse "contento" con la participación del pueblo venezolano, que, aseguró, ha asistido "masivamente" a las plazas Bolívar y otros lugares habilitados para la inscripción.

"Eso se lo debemos a la conciencia que creó nuestro comandante Chávez en el pueblo venezolano, donde la patria es primero", agregó Castillo, quien estaba acompañado por otros dos oficiales.