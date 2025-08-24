Chavistas acuden en Caracas a alistarse en la Milicia e instan a la población a sumarse

La mujer aclaró que pese a ya estar registrada en la Milicia, acudió este sábado a la cita a "reafirmar" su compromiso con este cuerpo de civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que 11 años después se incorporó oficialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).