Trump viajará a China con Elon Musk y una delegación de 16 líderes empresariales

Nueva York.- El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a China con un grupo de dieciséis altos ejecutivos de diferentes sectores que incluye a Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) y Larry Fink (BlackRock), informó este lunes The New York Times.

El diario cita una lista proporcionada por la Casa Blanca en la que constan otros consejeros delegados (CEO) como Kelly Ortberg (Boeing), David Solomon (Goldman Sachs), Cristiano Amon (Qualcomm), Stephen Schwarzman (Blackstone) y Larry Culp (GE Aerospace).

También acompañarán a Trump los CEO de Cargill, Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron y Visa.

Las únicas mujeres son Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citi, y Dina Powell, presidenta de Meta.

El Times indica que, según funcionarios estadounidenses, Trump quiere abordar la creación de una junta de inversión y una junta comercial con China, y de ahí que la delegación incluya a líderes empresariales de diferentes industrias.

La inclusión de Musk en el grupo parece indicar un acercamiento con el presidente después de su salida en mayo de 2025 de la Administración Trump, donde dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), centrado en el recorte del gasto público.

Trump y Musk rompieron públicamente su relación entonces tras un amargo enfrentamiento por el gran paquete fiscal impulsado por el presidente.