Trump sustituye foto de Biden por una firma hecha con 'autopen' como burla

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato del exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.

Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada -según el republicano- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.

La Casa Blanca publicó este miércoles en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de la galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda.