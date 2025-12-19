  1. Inicio
Trump suspende la lotería de "green cards", tras tiroteo en Universidad de Brown, EE UU

El presidente Trump decidió suspender el programa de visas de diversidad tras el caso del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, en EE UU

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 12:27
Trump suspende la lotería de green cards, tras tiroteo en Universidad de Brown, EE UU

Trump decidió suspender la lotería de 'green cards' con la que el sospechoso de Brown entró en EE UU.

 Foto: redes sociales

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente ("green cards") con el que el sospechoso de un tiroteo en la Universidad de Brown, entró en Estados Unidos.

Ese Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a EE.UU..

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes en su cuenta de X que Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, entró en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".

Reportan tiroteo activo en campus universitario de Rhode Island, Estados Unidos

Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".

El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La Policía estudia posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown, que el 13 de diciembre acabó con la vida de dos estudiantes, y el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

La página web de USCIS recuerda que el Programa de Visas de Diversidad, administrado por el Departamento de Estado estadounidense, pone a disposición anualmente 50.000 visas de diversidad, seleccionadas al azar entre las inscripciones de quienes postulan.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

Los ganadores deben solicitar después la tarjeta de residencia permanente ("green card") para inmigrantes y para conseguirla están sujetos a los mismos requisitos y controles que otros solicitantes de dichas tarjetas. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

