Trump reaparece con más de 40 mensajes en Truth Social tras rumores sobre su estado de salud

Washington, Estados Unidos.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, reapareció con más 40 publicaciones en su red Truth Social en poco más de un día, tras el silencio que mantuvo durante el fin de semana, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud.

Entre la noche del sábado y el domingo Trump realizó una batería de publicaciones de amplia variedad, en las que acusó a un obrero que trabajaba en unas reformas de la Casa Blanca de rayar unas losas de mármol, defendió su gestión en Washington D. C. para reducir el crimen, agradeció posibles nominaciones al Nobel de la Paz o recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, para acabar con un "BUENAS NOCHES".

Este ritmo, elevado incluso para el propio presidente, se produce horas después de que en el país se desataran rumores sobre el estado de salud del mandatario, especialmente en redes sociales, por el perfil bajo que había mantenido en los últimos días.

Una de las publicaciones de Trump fue una fotografía tomada supuestamente durante el fin de semana en la que se le veía jugando al gol junto al exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, como si quisiera acallar las dudas.