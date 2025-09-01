  1. Inicio
El papa expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

En un telegrama, el papa ofrece oraciones "por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos"

  • 01 de septiembre de 2025 a las 10:21
El papa León XIV envió un mensaje a los afectados por el terremoto.

 Foto: EFE

Ciudad de El Vaticano.-El papa León XIV expresó este lunes su pesar y su solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos y al personal de rescate tras el terremoto que ha causado más de 800 muertos en el este de Afganistán.

En un telegrama, el papa ofrece oraciones "por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos, y encomienda al Todopoderoso a todos los afectados en este desastre".

Asimismo, expresa "su sincera solidaridad a los que lloran la pérdida de los seres queridos y al personal de emergencia y autoridades civiles que trabajan en el rescate".

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial de magnitud 6, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

Más de 2 mil heridos y más 800 muertos deja terremoto en Afganistán

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

