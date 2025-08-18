Trump pausó la reunión con Zelenski y los líderes europeos para llamar a Putin, según CNN

Washington, Estados Unidos.-El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN.

Una fuente cercana al asunto citada por CNN confirmó una información radiada primero por el tabloide alemán, Bild, y aseguró también que los líderes europeos no estuvieron presentes durante la conversación que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ruso.

La Casa Blanca ha confirmado ya que la reunión entre los líderes europeos ha concluido, aunque se desconoce por el momento si las negociaciones van a continuar hoy o no. A su vez, otras fuentes citadas por CNN indicaron que autoridades militares estadounidenses y europeas estarían, cada una por su lado, discutiendo detalles sobre las llamadas garantías de seguridad para Ucrania.