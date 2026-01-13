Trump implementó un récord de 500 acciones migratorias en primer año de su segunda gestión

Miami. Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, implementó más de 500 acciones migratorias, que derivaron en 622.000 deportaciones, en el primer año de su segunda Administración, lo que ya supera las medidas de su primera gestión entera (2017-2021), reveló el Migration Policy Institute (MPI) este martes.

Estas acciones, como proclamaciones y cambios normativos, incluyen 38 órdenes ejecutivas sobre migración, cerca de la sexta parte del total de 225 decretadas desde su retorno a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, detalló el MPI en el reporte 'Desatando el poder en nuevas formas: Inmigración en el primer año de Trump 2.0'.

"Si quieren compararlo, en todos los cuatro años de Trump 1.0 hubo 472 acciones ejecutivas de inmigración. Esta Administración llegó con dos metas en inmigración: una es detener la invasión, según ve, en la frontera, y la otra son las deportaciones masivas", expuso Muzaffar Chishti, autor principal del informe, en un evento virtual.

El investigador del MPI señaló que las acciones de Trump están "obsesivamente impulsadas por querer alcanzar la meta de 1 millón de deportaciones al año", pero apuntó que las expulsiones quedaron por debajo de este objetivo y de las 778.000 del último año fiscal de la Administración de Joe Biden (2021-2025).