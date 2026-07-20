Trump a Vance por nacimiento de su cuarto hijo: "Un bebé perfecto"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al vicepresidente J. D. Vance por el nacimiento de su cuarto hijo este domingo.

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.

Alec Neel Vance es el pequeño de los hijos de la pareja, y se une a Ewan, Vivek y Mirabel.