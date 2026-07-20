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Trump a Vance por nacimiento de su cuarto hijo: "Un bebé perfecto"

El bebé nació el domingo y se convirtió en el primer hijo de una segunda dama nacido mientras su esposo ocupa la Vicepresidencia en más de 150 años

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 17:24
Trump a Vance por nacimiento de su cuarto hijo: Un bebé perfecto

El mandatario acompañó sus felicitaciones con una tierna imagen del bebé con sus dos hermanos mayores.

 Foto: X Donald Trump.

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al vicepresidente J. D. Vance por el nacimiento de su cuarto hijo este domingo.

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente J. D. Vance.

Alec Neel Vance es el pequeño de los hijos de la pareja, y se une a Ewan, Vivek y Mirabel.

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"Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermano pequeño", aseguró el vicepresidente en un mensaje en redes sociales, donde agradeció su atención y cuidado a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

Trump a Vance por nacimiento de su cuarto hijo: Un bebé perfecto

Es la primera vez en más de 150 años que una segunda dama da a luz mientras su marido ocupa el cargo. La última vez fue en 1870, cuando el vicepresidente Schuyler Colfax y su esposa, Ellen Maria Colfax, aumentaron la familia.

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El nacimiento del cuarto hijo de Vance se suma a otro nacimiento en la Administración Trump, ya que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo a su segundo hijo el pasado 1 de mayo y se incorporó al trabajo la semana pasada.

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Redacción web
Agencia EFE

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