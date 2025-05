Trump discute con el presidente de Sudáfrica por genocidio contra blancos

"Si realmente hubiera un genocidio contra los agricultores afrikáners, te aseguro que estas personas no estarían aquí, incluido mi propio ministro de Agricultura", afirmó señalando a su delegación, que incluía a miembros de esa comunidad.

Ramaphosa respondió con firmeza que no existe ningún "genocidio afrikáner", e instó a Trump a escuchar al pueblo sudafricano para desmontar esa narrativa.

Trump insistió en que existen "miles de historias" que confirman la persecución y ordenó la proyección de un video de casi cinco minutos que mostraba a políticos africanos dando discursos a favor de la violencia contra los blancos e imágenes de montículos y cruces que, según Trump, representan más de 1,000 agricultores asesinados.

"Me gustaría saber dónde es eso, porque yo no lo he visto", comentó el presidente sudafricano tras observar, incómodo, las imágenes.

Ramaphosa subrayó que, si bien la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas de la violencia "no son blancos, sino negros", y recordó que aunque la Constitución protege la "inviolabilidad de la propiedad de la tierra", su Gobierno también tiene el derecho de expropiar terrenos para uso público.

"Los están ejecutando, y resulta que son blancos, y la mayoría agricultores. Es una situación difícil. No sé cómo se explica", insistió Trump.

En un momento de la discusión, Ramaphosa llegó a bromear afirmando que no tiene "un avión para darle", en referencia al regalo que Catar le hizo a Trump y que Estados Unidos aceptó este miércoles formalmente.