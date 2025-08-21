Trump defiende a Bukele tras críticas por la reelección y atropellos a DDHH

San Salvador, El Salvador.- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales. El acercamiento entre ambas administraciones, impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU. por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que han violado derechos humanos de manera conjunta. Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que "en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas".

Una relación "recuperada"

Antes de que Trump regresa al poder, que llegó a decir durante su última campaña electoral que la reducción de los homicidios en El Salvador no se debían a una política de seguridad, sino a que estaban "enviando a sus asesinos a Estados Unidos", la relación con la Administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos. Por ejemplo, Bukele criticó la política exterior del país norteamericano en un mensaje dirigido a Juan González, principal asesor del Gobierno de Biden sobre Latinoamérica. "Por favor, mantengan alejada su 'democracia' de nuestro país", publicó Bukele en X.

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, con la llegada del embajador William Duncan en febrero de 2023 se dio el cambio, después de que en años anteriores el Gobierno de Estados Unidos había incluido en una lista de "actores corruptos y antidemocráticos" a varios funcionarios del círculo cercano del mandatario, algunos señalados de supuestamente participar en acuerdos con las pandillas. Ese mismo año, en septiembre, EE.UU. condenó la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con jueces nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso cuestionado, que habilitó la reelección inmediata de Bukele en El Salvador. "Yo sinceramente no tenía mucha expectativa de lo que podía hacerse, de ahí en adelante empezamos a hacer, a solicitud de él (Duncan), pequeñas cosas que fueron arreglando la relación (con EE.UU.) y fue gracias al embajador Duncan", dijo el mandatario a finales de julio de este año cuando condecoró al embajador al retirarse de El Salvador.

EE.UU. desestima denuncias de atropellos