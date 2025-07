Trump señala que aunque podría indultar a Maxwell, cómplice de Epstein, no lo ha pensado

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este viernes que aunque tiene la potestad de indultar a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, no es algo que haya contemplado.

"No es algo en lo que haya pensado. Realmente se me permite hacerlo, pero no es algo en lo que haya pensado", explicó a medios congregados en el jardín de la Casa Blanca poco antes de su partida rumbo a Escocia.

Maxwell, de 63 años, se encuentra actualmente presa en un centro penitenciario de Tallahassee, la capital de Florida. Cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, mismo crimen del que se acusó a Epstein en Nueva York, quien falleció en 2019 una semana después de su ingreso en la cárcel.