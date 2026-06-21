Tres muertos al estrellarse una avioneta privada cerca de Washington

Washington, Estados Unidos.-Tres personas murieron al estrellarse una avioneta privada sobre una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, informó este domingo la policía.

La avioneta cayó cerca de la medianoche con un piloto y dos pasajeros a bordo, según explicó la portavoz de la Policía Estatal de Maryland, Elena Russo, en rueda de prensa.

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, todos adultos, de quienes las autoridades no han desvelado las identidades hasta notificarlo a sus familiares.