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Tres muertos al estrellarse una avioneta privada cerca de Washington

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, cuyas identidades no se han dado a conocer hasta notificarlo a sus familiares

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 15:49
Tres muertos al estrellarse una avioneta privada cerca de Washington

Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery.

 Foto: Cortesía

Washington, Estados Unidos.-Tres personas murieron al estrellarse una avioneta privada sobre una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, informó este domingo la policía.

La avioneta cayó cerca de la medianoche con un piloto y dos pasajeros a bordo, según explicó la portavoz de la Policía Estatal de Maryland, Elena Russo, en rueda de prensa.

Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, todos adultos, de quienes las autoridades no han desvelado las identidades hasta notificarlo a sus familiares.

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Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía estima que estaban realizando un vuelo de instrucción.

Unos quince minutos después de despegar sobre las 23:30, hora local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias.

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Redacción web
Agencia EFE

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