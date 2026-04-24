Tras la pista de Erika María, la suegra de exreina Carolina Flores; sigue prófuga

Según los primeros informes, la joven, originaria del estado de Baja California (noroeste), fue localizada sin vida el pasado 15 de abril en un domicilio en el adinerado barrio de Polanco , en la capital mexicana, mientras que un día después su esposo interpuso la denuncia ante las autoridades.

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó que investiga como feminicidio la muerte de Carolina Flores , una joven de 27 años y exreina de la belleza de Baja California, que fue hallada muerta hace una semana, un crimen en el que las autoridades sospechan de su suegra como presunta autora.

"Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable", explicó el Ministerio Público.

Pese a que la investigación se encuentra en una frase preliminar, el marido de la víctima señaló a su propia madre, identificada como Erika María 'N', como autora material del asesinato, por lo que fue decretada una orden de detención en su contra.

La hipótesis es que la suegra de la Carolina Flores habría utilizado un arma de calibre nueve milímetros en el crimen, cuyos motivos no han trascendido por el momento.

Tampoco hay confirmación oficial del paradero de la sospechosa. En el domicilio, los paramédicos se encontraron el cadáver de Carolina Flores con un disparo en su cabeza, según el medio local Telediario.

La madre de la víctima, coronada como 'Miss Teen Universe' de Baja California en 2017, difundió a través de sus redes sociales una convocatoria de marcha pacífica para este sábado en la ciudad de Ensenada, con el objetivo de que "nuestra voz llegue al centro del país", exigir justicia y que "su nombre no sea una víctima más".

Por su parte, las autoridades de Baja California, de donde era originaria la joven fallecida, condenaron el asesinato y se comprometieron a acompañar a la familia en todo el proceso, que se desarrollará en Ciudad de México.

La violencia feminicida es una de las principales problemáticas que enfrenta México, con un promedio de diez mujeres asesinadas diariamente en el país.