Así fue el crimen de Carolina Flores, exreina de belleza; su suegra le disparó y luego huyó

En video quedó captado el momento en el que una mujer identificada como Erika María Herrera le disparó a su nuera, la exreina de belleza mexicana, Carolina Flores. El crimen se registró en un departamento en Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril, sin embargo, las imágenes salieron a la luz hasta el miércoles 22 de abril. ¿Cómo ocurrió el asesinato? A continuación los detalles.
En las imágenes se ve a Carolina Flores en ropa de dormir, caminando hacia la cocina. El audio del video deja entrever que sostenían una especie de discusión.
La cámara, desde una toma lejana, muestra a Herrera entrando detrás de Flores mientras sigue cuestionándola.
Luego se escucha un disparo, un quejido, y la continuación de una ráfaga de detonaciones.
Aunque en el video se escuchan alrededor de seis disparos, medios locales de México revelaron que la necropsia que le realizaron a Carolina Flores, indica que murió de doce impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax
Tras el hecho, el esposo de Flores, Alejandro Sánchez, se acercó a la cocina con el hijo de ambos en brazos al escuchar las detonaciones. "¿Qué hiciste, loca?", se le escucha decir. La respuesta de Herrera fue fría e inmediata: "Me hizo enojar."
Sánchez le reclamó a su madre con las palabras "¿Qué te pasa? ¡Loca! Es mi familia", a lo que ella respondió: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no." Dicho esto, la mujer abandonó el lugar. Desde entonces permanece prófuga y es la principal sospechosa del feminicidio.
Las autoridades acudieron al departamento el 16 de abril, un día después del crimen, cuando Sánchez presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En el lugar encontraron una pistola calibre 9 milímetros y los casquillos de bala.
Que el esposo tardara 24 horas en denunciar ha generado cuestionamientos públicos y familiares. La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, abordó el tema en entrevista con el programa "Sálvese quien pueda", donde reveló la explicación que le dio su yerno sobre esa demora.
Según Gómez, Sánchez le dijo que durante ese tiempo "se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer al bebé en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites." Una explicación que la madre de la víctima recibió impactada.
"Le dije: 'Alex, tú estabas con el bebé'. Y textualmente le pregunté: '¿La Caro estaba ahí tirada?' Él me respondió: '¿Es en serio su pregunta?' Y yo le dije: 'Claro que es en serio... ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?'", relató Gómez ante las cámaras.
Fue el propio Sánchez quien le informó a su suegra sobre la muerte de Carolina y le señaló a su madre como responsable. Pero las respuestas que dio sobre el paradero del arma y de Herrera dejaron más preguntas que certezas.
"'¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?' Me dijo: 'No sé'. '¿Dónde está tu mamá?' 'No sé nada, señora'", recordó Gómez
El caso se investiga como feminicidio. Erika María Herrera continúa sin ser capturada mientras las autoridades mexicanas avanzan en las diligencias.