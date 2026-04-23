Así fue el crimen de Carolina Flores, exreina de belleza; su suegra le disparó y luego huyó

En video quedó captado el momento en el que una mujer identificada como Erika María Herrera le disparó a su nuera, la exreina de belleza mexicana, Carolina Flores. El crimen se registró en un departamento en Polanco, Ciudad de México, el pasado 15 de abril, sin embargo, las imágenes salieron a la luz hasta el miércoles 22 de abril. ¿Cómo ocurrió el asesinato? A continuación los detalles.