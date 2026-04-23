VIDEO: el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana: "Qué hiciste loca"

Ciudad de México, México.- La exreina de belleza mexicana, Carolina Flores, de 27 años, fue brutalmente asesinada por su suegra en el interior de un apartamento ubicado en Polanco, en Ciudad de México, el pasado domingo 19 de abril.
El terrible crimen fue captado a través de las cámaras de seguridad de la vivienda desde el día en que ocurrió, sin embargo, las imágenes comenzaron a circular en los medios y redes sociales hasta el pasado jueves 22 de abril, causando gran conmoción en México y otros países del mundo.
En la grabación, se observa a Carolina Flores salir de una habitación y dirigirse hacia la cocina en ropa de dormir, sin siquiera imaginar lo que se le avecinaba.
Asimismo, se ve a su suegra, Erika María Herrera, quien la increpa durante lo que parece ser una discusión y la sigue hasta la cocina -con la mano en la bolsa de su pantalón-.
Segundos después, se escucha una detonación de arma de fuego, el grito de desesperación de la exreina de belleza, y luego una ráfaga de disparos, uno tras otro.
Tras el hecho, aparece el esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, cargando al hijo de ambos en brazos. Al ver la terrible escena le preguntó a su madre: "¿Qué hiciste, loca?", a lo que Herrera respondió: "Nada, me hizo enojar".
Alejandro la vuelve a increpar: "¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", Herrera le respondió con calma: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no".
Detalles del crimen
Un dato que ha causado indignación en México, es que el esposo de la exreina de belleza permitió que su madre se fugara y recurrió a las autoridades hasta el día siguiente del crimen, situación que le habría permitido a la hechora huir de la vivienda.
Tras el levantamiento del cuerpo y su traslado hacia la morgue, se dio a conocer en medios locales de México, que en la necropsia resultó que la víctima presentaba alrededor de "12 disparos": 6 en la cabeza y 6 en el tórax. Cuando las autoridades acudieron al departamento, encontraron una pistola calibre 9 milímetros y casquillos de bala.
Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, fue al programa mexicano Siéntese quien pueda y habló sin rodeos. Contó que su yerno le explicó que no denunció de inmediato porque temía ser detenido y que el bebé terminara en una casa hogar. Y que durante esas horas se dedicó a grabar videos explicando cómo alimentar al niño para cuando él estuviera haciendo los trámites.
La madre no ocultó su desconcierto. "Le dije: 'Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?' Y él me preguntó: '¿Es en serio su pregunta?' Y yo le dije: 'Claro que es en serio. ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?'".
Fue el propio Sánchez quien le avisó por teléfono que su madre había sido la autora de los disparos. Cuando Gómez le preguntó de dónde había sacado el arma, él dijo que no sabía. Cuando le preguntó dónde estaba Herrera, dijo lo mismo.
De momento, Erika María Herrera sigue prófuga, por lo que las autoridades anunciaron que investigan para dar con su paradero, aunque eso no ha calmado la indignación de la población mexicana tras el violento crimen en contra de Carolina.