VIDEO: el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana: "Qué hiciste loca"

Ciudad de México, México.- La exreina de belleza mexicana, Carolina Flores, de 27 años, fue brutalmente asesinada por su suegra en el interior de un apartamento ubicado en Polanco, en Ciudad de México, el pasado domingo 19 de abril. El terrible crimen fue captado a través de las cámaras de seguridad de la vivienda desde el día en que ocurrió, sin embargo, las imágenes comenzaron a circular en los medios y redes sociales hasta el pasado jueves 22 de abril, causando gran conmoción en México y otros países del mundo.

En la grabación, se observa a Carolina Flores salir de una habitación y dirigirse hacia la cocina en ropa de dormir, sin siquiera imaginar lo que se le avecinaba.

Asimismo, se ve a su suegra, Erika María Herrera, quien la increpa durante lo que parece ser una discusión y la sigue hasta la cocina -con la mano en la bolsa de su pantalón-. Segundos después, se escucha una detonación de arma de fuego, el grito de desesperación de la exreina de belleza, y luego una ráfaga de disparos, uno tras otro. Tras el hecho, aparece el esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, cargando al hijo de ambos en brazos. Al ver la terrible escena le preguntó a su madre: "¿Qué hiciste, loca?", a lo que Herrera respondió: "Nada, me hizo enojar". Alejandro la vuelve a increpar: "¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", Herrera le respondió con calma: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella no".

Detalles del crimen