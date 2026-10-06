Tras la denuncia de violación grupal, Cornell encarga una revisión a Sally Yate

Nueva York.- La Universidad de Cornell anunció este martes que eligió a Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos durante el Gobierno de Barack Obama, para dirigir una investigación independiente a raíz de la denuncia por violación presentada por una alumna. El Comité Especial del Consejo Directivo de la Universidad de Cornell informó del nombramiento de Yates para liderar una "revisión independiente exhaustiva" sobre cómo la universidad "previene y responde al acoso sexual, la agresión sexual y las conductas indebidas relacionadas en el campus".

La estudiante, identificada en la demanda como Jane Doe para proteger su identidad, sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada del 20 de octubre de 2024. "La revisión examinará las políticas, prácticas y recursos de Cornell en todo el espectro de prevención y respuesta, incluyendo cómo se reciben e investigan los informes; cómo se apoya a los estudiantes; cómo se manejan las audiencias, las decisiones disciplinarias y las apelaciones; el papel, los procesos y la respuesta de la policía del campus", explicó el nuevo órgano del centro en un comunicado.

La presidenta del Comité Especial defendió que es necesario que Cornell esté "dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras ser fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, entre 2010 y 2015, Yates fue nombrada fiscal general adjunta por el entonces presidente Obama.