Transparencia Venezuela exige a Delcy Rodríguez publicar contrato de exportación de gas

Caracas, Venezuela.- La ONG Transparencia Venezuela exigió este lunes a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicar el contrato que dijo haber firmado para que el país exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo (GLP). La organización no gubernamental pidió detalles del convenio, anunciado por la mandataria encargada el pasado viernes, para cumplir con "los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen la Constitución nacional", lo que, expresó, haría "una gran diferencia con el patrón de opacidad que ha regido hasta el momento en el Estado venezolano".

En la red social Instagram, Transparencia Venezuela publicó una carta pública dirigida a Rodríguez, quien juró como presidenta encargada hace dos semanas tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el 3 de enero, e invitó a las organizaciones ya todos los ciudadanos a sumarse a esta solicitud. La ONG pide "información completa y verificable" sobre las empresas y entidades involucradas, incluyendo sus participaciones y los criterios de selección, y las condiciones y características del contrato, con datos como volúmenes de producción comprometidos y vigencia, monto de la inversión, obligaciones tributarias, metas, condiciones comerciales generales, responsabilidades logísticas y destino de las exportaciones. "Solicitamos la publicación íntegra del contrato suscrito, incluyendo anexos, adendas o modificaciones o, en su defecto, indicación expresa de las razones legales que impidan su divulgación total o parcial", reza el documento, donde la organización indica su correo electrónico de contacto "para recibir la respuesta". Además, exhortó a las autoridades a que la información "está disponible para todos los ciudadanos en el portal web" del Ministerio de Hidrocarburos, encabezado por la presidenta encargada.