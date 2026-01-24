Tormenta invernal en EE UU provoca la cancelación de 14 vuelos en Puerto Rico

De los 14 vuelos cancelados, seis de ellos iban con destino a Puerto Rico y los restantes ocho con salida desde la isla.

Así lo informó Aerostar Airport Holdings, encargada de las operaciones del aeródromo sanjuanero, sobre las cancelaciones que han afectado a más de 1,800 pasajeros.

San Juan, Puerto Rico.- Al menos 14 vuelos fueron cancelados este sábado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, debido al paso de la gran primera tormenta invernal este fin de semana en Estados Unidos , que dejará temperaturas gélidas.

Según la información provista, las aerolíneas Southwest Airlines, America Airlines, Avelo, JetBlue y Spirit Airlines, han visto afectados sus vuelos programados desde o hacia estados como Texas, Florida, Carolina del Norte, Delaware, Tennessee, Virginia y Maryland.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados y a verificar el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto.

"Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios", indicó Hernández.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas y avanza por el sur y el medio oeste del país.

Se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo y amenaza con causar caída del tendido eléctrico y de árboles, así como cancelaciones y retrasos de vuelos, carreteras peligrosas y cierre de escuelas. EFE