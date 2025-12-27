  1. Inicio
Cancelan miles de vuelos por tormentas invernales en Estados Unidos

Miles de vuelos cancelados y retrasados en EE UU por fuertes tormentas invernales, afectando el desplazamiento de millones de viajeros en temporada navideña

Hay más de 7,000 vuelos cancelados por tormentas invernales navideñas.

Washington.- Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en Estados Unidos, en plena temporada navideña, debido a las tormentas invernales que azotan varias regiones del país este fin de semana.

Este sábado, más de 7,000 vuelos fueron cancelados en el país y otros 1,300 cancelados, según datos del portal FlightAware. Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGaurdia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, al noreste del país.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20 entre el viernes y el sábado. Sin embargo zonas de Long Island recibieron entre 17,7 centímetros y 19 centímetros.

Tormenta Kingston: tres muertos y récord de bajas temperaturas en EE UU

Tras la primera gran tormenta de esta temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y perturbó los vuelos en las fechas donde más viajeros pasan por los aeropuertos del país, un segundo sistema invernal amenaza a la región del medioeste, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

Se prevé que la tormenta de intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.

"Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir de mañana por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos", detalló el NWS.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), la agencia gubernamental que supervisa la seguridad tráfico aéreo, pronosticó el pasado lunes que esta temporada de fiestas romperá récords en cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.

La agencia indicó que espera que el mayor volumen de pasajeros se registre el domingo 28 de diciembre, con unos 2,86 millones de viajeros. EFE

