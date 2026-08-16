Tiroteo deja tres muertos, incluido un menor, en Isla Cristina, España

España.-Al menos tres personas murieron este domingo 16 de agosto por la noche tras un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío, en Isla Cristina, Huelva, España. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad, además de una mujer y la madre de esta, según información preliminar citada por fuentes cercanas a la investigación. El ataque ocurrió cuando dos hombres encapuchados que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas. Tras efectuar los disparos, los sospechosos huyeron del lugar y, hasta el momento, no han sido localizados. Los tres cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública mientras se esperaba la llegada de las autoridades judiciales para realizar el levantamiento.

Posteriormente, los cadáveres serán trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense, donde se practicarán las autopsias correspondientes. El hecho provocó conmoción entre vecinos y visitantes de la localidad, varios de los cuales pudieron observar durante un tiempo la escena mientras permanecían los cuerpos en la calle. La Guardia Civil asumió la investigación del caso con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el móvil, una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con un enfrentamiento ocurrido anteriormente en Huelva. El antecedente se remonta a septiembre de 2024, cuando un tiroteo registrado en la barriada de El Torrejón dejó una persona muerta y otras dos heridas. El presunto autor de aquellos disparos huyó del lugar y posteriormente fue localizado y detenido en Gijón, Asturias. Después de ese hecho se registraron otros episodios violentos que las autoridades vincularon preliminarmente con posibles represalias o amenazas entre grupos enfrentados. Parte de esta situación habría alcanzado posteriormente a Isla Cristina, donde algunos familiares del presunto agresor se habrían refugiado.