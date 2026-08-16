Detienen a joven sospechoso de tiroteo en Universidad Estatal de Virginia

Nueva York, Estados Unidos.- Las autoridades estadounidenses detuvieron este domingo -16 de agosto- a un joven de 19 años sospechoso del tiroteo que dejó cinco heridos en la madrugada de este sábado en la Universidad Estatal de Virginia, y que permaneció escondido durante horas en el campus tras el suceso violento.

La Policía del Condado de Chesterfield indicó que el detenido, Camron Harris, estuvo escondido más de 12 horas tras el tiroteo -ocurrido en torno a la 1.20 de la madrugada- en el armario de una residencia del campus, sembrando el temor entre los demás estudiantes, por lo que ahora está encarcelado sin posibilidad de fianza.

El joven fue capturado bajo ocho órdenes de detención por delitos graves, cuatro por heridas malintencionadas y otros cuatro por uso de armas delictivo, señaló la policía local al canal ABC.