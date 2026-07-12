Tifón Bavi avanza por China tras dejar 134 heridos en Taiwán; se sigue debilitando

Pekín.- El tifón Bavi, ya debilitado tras tocar tierra durante la medianoche en la costa oriental de China, avanza este domingo hacia el interior del país con alertas activas por lluvias y riesgo de desastres secundarios, después de dejar 134 heridos en Taiwán y causar cancelaciones aéreas en varias ciudades chinas.

Este noveno tifón del año, según la nomenclatura china, tocó tierra por primera vez hacia las 23:20 hora local del sábado (15:20 GMT) en la costa de la provincia oriental de Zhejiang y volvió a hacerlo alrededor de la medianoche en otro punto de esa misma región, con vientos máximos de nivel 13 cerca de su centro, según medios estatales.

A primera hora del domingo, Bavi se había debilitado a tormenta tropical fuerte y continuaba su avance hacia el noroeste, aunque las autoridades meteorológicas advirtieron de que la entrada en tierra no implicaba el final del riesgo por su capacidad de seguir transportando humedad hacia amplias zonas del este, centro, norte y noreste del país.

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por lluvias y una amarilla por tormentas severas y otros fenómenos convectivos, con riesgo de rachas fuertes, granizo, aguaceros e incluso tornados.