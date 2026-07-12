Seis muertos, entre ellos una niña de ocho años, en ataques israelíes contra Gaza

Jerusalén.- Una niña de ocho años y otras cinco personas murieron este domingo en varios ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, según informaciones de los hospitales de este enclave palestino. A primera hora de la tarde, Israel lanzó varios bombardeos consecutivos con drones en el barrio de occidental de Sabra, en la ciudad de Gaza (norte), que se han cobrado la vida de al menos cuatro personas, según los hospitales Shifa y Quds. Los centros médicos registraron además la llegada de nueve heridos. Según la Media Luna Roja Palestina, los drones estaban dirigidos contra un taller mecánico de la capital.

También este domingo, una niña de 8 años sucumbió a las heridas recibidas esta mañana por disparos del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda (al este de Bureij, en el centro del enclave). El campo de refugiados se encuentra muy cerca de las posiciones en las que continúan apostadas las tropas israelíes en Gaza, limitadas por una frontera imaginaria conocida como 'línea amarilla', si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la 'naranja') es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel. Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el tiroteo.