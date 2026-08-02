Un terremoto de magnitud 4.8 sacude la provincia china de Sichuan sin causar víctimas

Sichuan, China.-Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este lunes la provincia central china de Sichuan sin que por el momento se hayan registrado víctimas, derrumbes o interrupciones en los servicios básicos, informaron las autoridades locales.

El seísmo se produjo a las 02:21 hora local (18:21 GMT del domingo) en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro se situó en las coordenadas 28,54 grados de latitud norte y 104,67 grados de longitud este, en una zona que ya registró a finales de junio otro temblor de magnitud 5,5.