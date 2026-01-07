Sucesor electoral de Petro advierte a Trump que Colombia no es una "colonia" de EE UU

Madrid, España.- Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición del presidente Gustavo Petro, advirtió este miércoles de que Colombia no es una "colonia" ni un "protectorado" de Estados Unidos y pidió al país de Donald Trump que respete a Petro como representante del "pueblo" y la "nación" colombiana. "Colombia no es una colonia, no es un protectorado, ni siquiera es un Gobierno incondicional del Gobierno estadounidense. Es un país soberano", dijo en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España. En la sede del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT), Cepeda, que aspira a suceder a Gustavo Petro al frente de Colombia al ser el candidato de Pacto Histórico, dijo, a propósito de la "intervención militar" de Estados Unidos contra Venezuela, que Trump no es un hombre "díscolo" que actúe de manera "irracional".

"Nosotros no consideramos al presidente Trump como un hombre díscolo, que actúa de una manera irracional y emotiva, sino como la expresión de una realidad política y es que la extrema derecha hoy ha tomado la forma de una realidad neofascista", argumentó el senador y filósofo. Aunque convino en que "hay todo un espacio para discutir sobre la naturaleza de régimen de Venezuela", el candidato presidencial defendió que la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, "no debe ser vista" de manera "simplista", como el "derrocamiento de un dictador", como "han querido presentar tanto el Gobierno de Estados Unidos como algunos analistas". Por el contrario, se trata de "la aplicación rigurosa de una política que está en curso": la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y particularmente la "senda" que está tomando el país norteamericano de "considerar el hemisferio occidental" como un territorio "sometido" a sus "intereses y propósitos". Ello conduce a la "derogación" de "todo el orden internacional", "de la soberanía de los estados", "del derecho internacional público" y "de la legalidad internacional", advirtió el candidato de Pacto Histórico.

Unidad progresista ante III Guerra Mundial