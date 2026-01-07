Mujer pierde la vida en tiroteo que involucra a ICE en Minneapolis

Estados Unidos.- Una mujer perdió la vida luego de ser abatida a disparos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) este miércoles mientras intentaba arrancar su vehículo en Minneapolis.

La víctima era una mujer, "era blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo", indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara.