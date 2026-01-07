  1. Inicio
Mujer pierde la vida en tiroteo que involucra a ICE en Minneapolis

El incidente generó controversia, ya que la mujer no era objetivo de ninguna operación, pero la secretaria de Seguridad la calificó de terrorista doméstica

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 13:31
Una ciudadana estadounidense fue abatida por ICE durante un operativo.

Foto: redes sociales

Estados Unidos.- Una mujer perdió la vida luego de ser abatida a disparos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) este miércoles mientras intentaba arrancar su vehículo en Minneapolis.

La víctima era una mujer, "era blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo", indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

La fuerza de ICE crece un 120 % tras contratar a 12,000 agentes

"No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", indicó en una rueda de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales, que actuaron en "defensa propia", pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de "mierda" este argumento. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

