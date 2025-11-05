  1. Inicio
  2. · Mundo

Sonda Tianwen-1 observa el cometa interestelar 3I/Atlas desde la órbita de Marte

El hallazgo, realizado a 30 millones de km de distancia, convierte a Tianwen-1 en uno de los artefactos más cercanos en registrar este tipo de cuerpos

  • 05 de noviembre de 2025 a las 21:13
Sonda Tianwen-1 observa el cometa interestelar 3I/Atlas desde la órbita de Marte

La observación de 31/Atlas marca un nuevo avance en la exploración espacial china.

 Foto: EFE.

Pekín, China.- La sonda china Tianwen-1 ha logrado observar por primera vez un objeto interestelar desde la órbita de Marte, al captar imágenes del cometa 3I/Atlas, informó este jueves la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

Según comunicó el organismo a través de su cuenta de Weibo -semejante a X, censurada en China-, la cámara de alta resolución de la nave consiguió registrar el objeto cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los artefactos más próximos en observarlo hasta la fecha.

Las imágenes muestran con claridad las características cometarias del visitante, con un núcleo rodeado por una coma de varios miles de kilómetros de diámetro.

¿Qué es el 3I/ATLAS y por qué activas las alarmas y pone a prueba la defensa espacial?

El cometa 3I/Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por un telescopio del sistema de alerta temprana ATLAS, en Chile. Es el tercer objeto conocido procedente de fuera del Sistema Solar, tras ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Los astrónomos estiman que podría tener entre 3.000 y 11.000 millones de años, lo que lo haría más antiguo que el propio Sistema Solar, y que se formó en torno a estrellas del disco grueso de la Vía Láctea.

La CNSA explicó que la observación fue “extremadamente compleja” debido a la debilidad lumínica del cometa y a su alta velocidad relativa, de unos 86 kilómetros por segundo respecto a la sonda. El logro, añadió, servirá como ensayo técnico para la misión Tianwen-2, que explorará asteroides cercanos a la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS sorprende al cambiar misteriosamente la dirección de su cola: esto se sabe

Tianwen-1, lanzada en 2020, entró en la órbita marciana en febrero de 2021 y ha operado de forma estable durante más de cuatro años y medio, consolidando el papel de China en la exploración planetaria.

China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha conseguido alunizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna -primera vez que se logra- y llegar a Marte, convirtiéndose en el tercer país, tras la extinta Unión Soviética y Estados Unidos, en amartizar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias