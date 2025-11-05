Sonda Tianwen-1 observa el cometa interestelar 3I/Atlas desde la órbita de Marte

Pekín, China.- La sonda china Tianwen-1 ha logrado observar por primera vez un objeto interestelar desde la órbita de Marte, al captar imágenes del cometa 3I/Atlas, informó este jueves la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA).

Según comunicó el organismo a través de su cuenta de Weibo -semejante a X, censurada en China-, la cámara de alta resolución de la nave consiguió registrar el objeto cuando se encontraba a unos 30 millones de kilómetros de distancia, convirtiéndose en uno de los artefactos más próximos en observarlo hasta la fecha.

Las imágenes muestran con claridad las características cometarias del visitante, con un núcleo rodeado por una coma de varios miles de kilómetros de diámetro.