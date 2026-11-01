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Sismo de magnitud 6 sacude el Pacífico de Vanuatu tras dos potentes temblores

Un temblor de 10 km de profundidad sacudió la isla de Espíritu Santo, activando alerta. El evento ocurre una semana después de dos fuertes sismos

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 07:22
Sismo de magnitud 6 sacude el Pacífico de Vanuatu tras dos potentes temblores

Las autoridades no reportan daños materiales tras el evento telúrico.

 Foto: cortesía redes sociales

Bangkok.- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este domingo el noroeste de la nación insular de Vanuatu, en el océano Pacífico Sur, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se hayan emitido alertas por tsunami ni reportado víctimas o daños materiales por el momento.

Según el USGS, el sismo se produjo a las 22:47 hora local (11:47 GMT) a 10 kilómetros de profundidad en el lecho marino, y su epicentro se registró unos 165 kilómetros al noroeste de la localidad Port-Olry, situada en la isla de Espíritu Santo, la mayor del archipiélago de Vanuatu.

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El sistema de evaluación de impacto del organismo estadounidense asignó al terremoto el nivel verde, el más bajo de su escala de alerta, que indica una probabilidad reducida de consecuencias graves. Por el momento, no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el movimiento sísmico.

No consta alerta de tsunami asociada al temblor en los datos facilitados por el USGS, y tampoco ha emitido advertencias el Departamento de Meteorología y Georiesgos de Vanuatu.

El terremoto de este domingo se produce una semana después de que dos sismos de magnitud 6,9 y 6,3 sacudieran las aguas al norte de Vanuatu y llevaran a las autoridades a emitir una alerta de tsunami por la posible formación de olas peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

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Vanuatu, formado por más de ochenta islas, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica vinculada al encuentro de varias placas tectónicas.

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Redacción web
Agencia EFE

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