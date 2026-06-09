Sismo de 6,2 en Cuba provoca sacudidas, evacuaciones y alertas en Florida

Miami, Estados Unidos.- El sismo de magnitud 6,2 que azotó el lunes a Cuba provocó también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos, donde el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor ni daños reportados.

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, pero "sacudidas se han sentido en gran parte de Florida", avisó la oficina de Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), con reportes de temblores tan al norte como Orlando.

Aunque las autoridades indicaron que no hay motivo para alarmarse, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade señaló en sus redes sociales que "para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios" gubernamentales.