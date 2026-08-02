Sheinbaum reivindica libertad de expresión ante debate por derechos de audiencias

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó este domingo la libertad de expresión como uno de los principios de su Gobierno, en medio de llamados de organizaciones y de la Iglesia católica para que la regulación de los derechos de las audiencias no derive en censura previa.

Durante un acto público en Oaxaca, sur de México, Sheinbaum enumeró la libertad, la justicia social, la democracia, la soberanía y la independencia entre los principios que, afirmó, defiende la denominada cuarta transformación.

“La libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas, pero sobre todo la libertad está asociada al bienestar. Porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar, por eso lo que defendemos es el bienestar”, expresó.

La mandataria vinculó además la democracia con el “gobierno del pueblo” y sostuvo que la soberanía emana de la ciudadanía, mientras defendió que sean los mexicanos quienes decidan lo que ocurre en el país sin injerencias extranjeras.