"Se están comportando muy mal": Donald Trump amenaza con atacar Irán la noche de este miércoles

Washintong, Estados Unidos.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió este miércoles de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán, al tiempo que afirmó que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán, horas después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica. "Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques", dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Y por eso los golpeamos muy fuerte anoche. Muy probablemente volveremos a golpearlos duramente esta noche. Les daré una pequeña advertencia. Vamos a golpearlos con fuerza esta noche, pero veremos cómo acaba desarrollándose todo", recalcó.

Asimismo calificó a las autoridades de la República Islámica actualmente en el poder de "personas malvadas", "enfermas y "con graves trastornos mentales". Reiteró que Irán "nunca construirá un arma nuclear bajo nuestro acuerdo", si bien admitió que no sabe "si vamos a llegar a uno". "Puede que simplemente lo hagamos sin un acuerdo porque, ¿saben qué? Es más fácil porque esta gente miente y hace trampas", afirmó. El mandatario dijo que no quisiera atacar las instalaciones de generación eléctrica iraníes o las plantas desalinizadoras, pero "las destruiremos si fuera necesario", advirtió. La pasada noche Estados Unidos atacó varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra embarcaciones comerciales.