  Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 02:17
Se acabó: mensaje de exfuncionario de EE UU a Diosdado Cabello tras bombardeos en Venezuela

Exfuncionario de EE UU envía mensaje a Diosdado Cabello en redes mientras se reportan explosiones en Caracas y crece la tensión por bombardeos.

 Foto: redes sociales/ EFE

Caracas, Venezuela.- El exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Diosdado Cabello en el que escribió “Diosdado, it’s over” (“Diosdado, se acabó”), en un contexto marcado por denuncias de bombardeos y amenazas militares contra Venezuela.

La publicación corresponde a un retuit fechado el 27 de septiembre de 2025, en el que Billingslea difundió una ficha de captura de 1992 atribuida a la entonces Dirección General Sectorial de la Inteligencia Militar, relacionada con Cabello tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de ese año.

El mensaje de Billingslea se produce en un momento de alta tensión. En la madrugada de este sábado se reportaron detonaciones, explosiones y el sobrevuelo de aviones en Caracas, los cuales habrían sido ordenados hace días, según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses.

Manuel Zelaya "condena" presunto ataque estadounidense en Venezuela

Diosdado Cabello dirige estructuras de control interno del Estado venezolano, entre ellas el sistema de identificación y cuerpos policiales. A lo largo de su carrera política ha ocupado cargos como la gobernación de Miranda, entidad que abarca parte de Caracas.

Cabello, es una de las figuras clave del chavismo desde su participación en el fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en 1992. Actualmente, ejercer el cargo de secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela.

La ficha de captura que circula en redes hace referencia a su detención tras el intento de golpe de Estado de 1992 y constituye un registro policial-militar de la época. En términos legales, indicaba que estaba siendo procesado por el delito de rebelión militar.

El Gobierno venezolano ha denunciado “amenazas” por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y advertencias sobre posibles ataques terrestres.

De acuerdo con CBS News, dos funcionarios estadounidenses indicaron que Trump ordenó ataques aéreos dentro del territorio venezolano hace días, pero esperaba que las condiciones climáticas mejoraran para ejecutarlos.

Según esas fuentes, la Casa Blanca evaluó realizar bombardeos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero optó por priorizar ataques en Nigeria contra presuntos campamentos del Estado Islámico.

Donald Trump ordenó ataques estadounidenses contra objetivos en Venezuela

Redacción web
