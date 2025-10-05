Sale a la luz último audio de Debanhi Escobar antes de desaparecer

En la grabación, la joven describe el ambiente en una fiesta a la que asistió la noche de los hechos y expresa preocupación por la actitud de varios hombres presentes.

Monterrey, México.- La difusión de un audio atribuido a Debanhi Escobar , grabado horas antes de su desaparición , ha vuelto a generar atención en torno al caso que conmocionó a México en 2022.

“Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres”, se escucha decir a Debanhi en el mensaje de voz, difundido en la docuserie de HBO Max,“Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?”, la cual presenta testimonios inéditos, reconstrucciones y nuevas pruebas relacionadas con el caso.

De acuerdo con las versiones publicadas, el fragmento fue enviado a un amigo durante la madrugada, poco antes de los últimos videos que registran a la joven intentando salir del lugar.

Según los reportes periodísticos, el audio habría sido grabado mientras Debanhi se encontraba en la fiesta junto a dos amigas identificadas como Sarahí e Ivonne, quienes posteriormente la habrían dejado sola.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El mensaje coincide temporalmente con los registros en los que la joven intenta abandonar el lugar y es interceptada por un hombre que la agrede físicamente.

El caso de Debanhi Escobar continúa bajo investigación desde abril de 2022, cuando la estudiante de Derecho, de 18 años, fue hallada sin vida dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo.

La Fiscalía de Nuevo León concluyó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo, mientras que un peritaje independiente solicitado por la familia y realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que falleció por asfixia.

El nuevo audio representa uno de los últimos registros conocidos de la voz de la joven.

Hasta ahora, solo se contaba con un video difundido por el taxista que la transportó aquella madrugada, en el que Debanhi decía: “mis papás merecen la verdad”.