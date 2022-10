Rusia dice que aún debe “aclarar” las fronteras de dos regiones de Ucrania que se anexa

MOSCÚ, RUSIA.-Rusia aún debe “aclarar” si se anexará la totalidad de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia o sólo las partes que ocupa, afirmó este viernes el portavoz de la presidencia rusa.

“En cuanto a (las fronteras) las regiones de Jersón y Zaporiyia, necesito aclarar esto, no puedo responder a esta pregunta ahora mismo”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, poco antes de la ceremonia en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe formalizar la anexión de cuatro regiones de Ucrania.

Las otras dos regiones de Donetsk y Lugansk serán anexadas en su totalidad, después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a finales de febrero, justo antes de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla 72% de la superficie de la región de Zaporiyia, así como un 88% de la Jersón y su capital epónima.