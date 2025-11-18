Rusia y China denuncian falta de claridad en la resolución de la ONU sobre la paz en Gaza

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, que presentó el pasado viernes un borrador alternativo, pero no pidió someterlo a votación, y el chino, Fu Cong, criticaron la rapidez del proceso de consultas y consideraron que el documento no refleja un compromiso suficiente con la solución de dos estados.

La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Naciones Unidas.-Rusia y China denunciaron este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump , para la paz en Gaza, que se aprobó esta tarde con la abstención de los dos países.

"El Consejo está dando su bendición a una iniciativa estadounidense basada en las promesas de Washington, dando control completo de la Franja de Gaza a la Junta de Paz y el ISF", del cual "no sabemos nada", sostuvo.

Nebenzia dijo que el documento no establece "plazos para la transferencia a la Autoridad Paestina del control de Gaza ni ninguna certidumbre en torno a la Junta de Paz ni la ISF", que "parece ser capaz de actuar" de manera "autónoma" y evoca "prácticas coloniales".

Además, el político ruso aseguró que "ni uno solo de los países potencialmente contribuyentes (al ISF) accedió" a la parte del mandato referente a la "desmilitarización de Gaza" y a "desarmar a grupos locales usando todos los medios disponibles".

El embajador chino, de manera similar, dijo que la resolución es "vaga y no clara en muchos elementos críticos", y criticó que se autoriza el establecimiento de la Junta de Paz y la ISF, que tendrá un papel clave en la gobernanza de posguerra en Gaza, sin detallar su estructura, composición o criterios de preparación.

Fu aludió también a que en esa futura gobernanza, Palestina "apenas es visible y la soberanía y propiedad palestinas no se reflejan enteramente", y la Junta de Paz puede "asumir toda la responsabilidad" sin "una supervisión o mecanismo de revisión más allá de informes escritos anuales".