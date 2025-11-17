Maduro advierte que ataque militar a Venezuela sería la derrota de Trump

"Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", aseguró en su programa semanal 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el líder chavista, hay "un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump" con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , aseguró este lunes que atacar "militarmente" a su país sería "el fin político" de su homólogo de EE UU, Donald Trump , quien insistió hoy en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención en territorio venezolano.

Esa "provocación" -prosiguió- "no solo viene de sus adversarios y enemigos conocidos, (...) sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era posTrump y no le importa nada hacerle un daño".

Sin embargo, afirmó no poder "calificar quién ahorita" tiene ese empeño, y admitió que "si lo supiera, lo dijera".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según el chavista, van "16 semanas de amenazas, de agresión psicológica y de acechanzas", lo que ha hecho "despertar una Fuerza Armada Nacional Bolivariana revitalizada y desplegada, una Milicia Bolivariana expandida y mejor entrenada, y un pueblo que, con serenidad, asume sus planes y apoya a sus militares".

En ese periodo, indicó que la Fuerza Armada venezolana, que ha llevado a cabo ejercicios como el 'Plan Independencia 200' en todo el territorio, "ha incrementado su poder militar", el cual, aseguró, "no está pensado para tener bases en el exterior" ni "para colonizar las islas del Caribe" ni para "invadir ningún país".

"Nuestro poder militar está pensado (...) para defender esta tierra, defender los mares y, sobre todo, proteger el derecho de nuestro pueblo a su desarrollo en paz", afirmó.

Maduro también se mostró dispuesto a hablar "face to face (cara a cara)" con su homólogo estadounidense, quien declaró este lunes que está abierto a conversar con su par suramericano.

El republicano señaló que Maduro "no ha sido bueno con EE.UU." y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Este domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento". EFE