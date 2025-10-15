Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela y considera ataques terrestres

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegura que estudia la posibilidad de llevar ataques contra "el narcotráfico" en tierra, tras asegurar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con narcóticos.

Cuando Trump estaba defendiendo los ataques con misiles a embarcaciones ligadas por su Administración al narcotráfico en el Caribe sur, el mandatario decidió asegurar que está estudiando llevar su campaña militar a tierra.

"Lo hemos frenado casi por completo por mar. Ahora lo frenaremos por tierra", dijo Trump en el Despacho Oval, al ser cuestionado por periodistas al respecto.

Además, el republicano confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Pero al ser cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Nicolas Maduro, Trump se limitó a decir que sería "ridículo" responder a esa pregunta.

Sin embargo, el mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro que los líderes de Venezuela "estaban sintiendo la presión".